В Иркутской области лихач сбил 10-летнюю девочку

36-летний житель города Тайшет Иркутской области в сентябре 2020 года совершил наезд по касательной на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу. ДТП произошло на улице Пионерская, водитель ехал со скоростью, превышающей 100 км/ч, при максимально разрешенных 60 км/ч.





Девочка получила тяжёлые травмы.Уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.