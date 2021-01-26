В Иркутской области лихач сбил 10-летнюю девочку

Девочка получила тяжёлые травмы
36-летний житель города Тайшет Иркутской области в сентябре 2020 года совершил наезд по касательной на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу. ДТП произошло на улице Пионерская, водитель ехал со скоростью, превышающей 100 км/ч, при максимально разрешенных 60 км/ч.
Девочка получила тяжёлые травмы.
Уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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