Константин Цыренов выиграл первенство по армейскому рукопашному бою
В Иваново прошло первенство по армейскому рукопашному бою. За звание лучшего бойца соревновались 85 участников со всей страны. Бурятию представляли военнослужащие 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Соревнования проходили по системе выбывания участников после двух поражений.
На этом первенстве бойцы Бурятии завоевали медали в нескольких весовых категориях. «Серебро» взял Базар Жалсанов в весовой категории 60 кг. В весовой категории свыше 85 кг Батор Доржиев завоевал «бронзу». А Константин Цыренов в весовой категории 65 кг занял первое место и тем самым стал пятикратным чемпионом ВДВ, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
- Подготовка проходила по плану. Не первый год выезжаем. Но была проблема, в связи с пандемией у бойцов не было предварительного турнира перед первенством. Радует, что у нас появился хороший боец в тяжёлой категории. А так, все молодцы, есть к чему стремиться, - рассказывает начальник физической подготовки 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Михаил Гладышев.
Боец из Бурятии стал пятикратным чемпионом ВДВ
Общество, Фото:
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