В Забайкалье началась плановая вакцинация северных оленей

Ветеринары по несколько часов добираются до общин



Ветеринары Забайкальского края три раза в год плановом режиме проводят вакцинацию северных оленей. Специалисты Каларской и Тунгиро-Олёкминской ветеринарной станции преодолевают порядка 100 километров до коренных малочисленных народов севера для предотвращения заболеваний животных.



- Наши ветеринары ежегодно добираются по пять – шесть часов пешком, а бывает, что и верхом на оленях до общин, чтобы провести необходимые мероприятия. Северные олени восприимчивы к сибирской язве и некробактериозу – копытной гнили, но современные лекарственные препараты, используемые не только для профилактики, но и для лечения, очень облегчают работу ветврача, - рассказала начальник Каларской станции Вера Куликова.



На сегодня на территории Каларского и Тунгиро-Олёкминского районов проживает порядка четырёх тысяч северных оленей. Для проведения профилактических мероприятий, таких как вакцинация, кастрация, биркование животных, ветеринарам приходиться проводить по несколько дней на стоянках.



- Жизнь народов севера напрямую зависит от оленей, так как это основное средство передвижения и пропитания, а без ветеринарных мероприятий здоровье животных было бы под угрозой, - заключили в пресс-службе краевого правительства.

