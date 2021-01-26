В Бурятии «чёрный» лесоруб возместит причинённый ущерб

Преступник получил условный срок



В апреле 2020 года главным лесничим обнаружена незаконная рубка деревьев и размещение в лесах отходов производства. Вступившим в законную силу приговором Северобайкальского городского суда Бурятии от 16 сентября местный житель был признан виновным в незаконной рубке леса. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Республиканское агентство лесного хозяйства подало иск о взыскании вреда, причинённого незаконной рубкой деревьев.



- В судебное заседание стороны не явились, просили рассмотреть дело в их отсутствие, ответчик, согласно представленному заявлению исковые требования признал, - сообщили в пресс-службе суда.



Решением суда с ответчика взыскан ущерб, причинённый незаконной рубкой.

