Район в Бурятии задолжал за «коммуналку» 14,2 млн рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Главе района прокуратура внесла представление



Как выяснила прокурорская проверка, у бюджетных учреждений Кяхтинского района Бурятии в рамках заключённых контрактов образовалась задолженность за потреблённые коммунальные услуги на сумму 14,2 млн рублей.



Главе Кяхтинского района внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, задолженность перед контрагентами погашена в полном объёме, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

