Главе района прокуратура внесла представление
Как выяснила прокурорская проверка, у бюджетных учреждений Кяхтинского района Бурятии в рамках заключённых контрактов образовалась задолженность за потреблённые коммунальные услуги на сумму 14,2 млн рублей.
Главе Кяхтинского района внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, задолженность перед контрагентами погашена в полном объёме, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Район в Бурятии задолжал за «коммуналку» 14,2 млн рублей
Общество, Фото:
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