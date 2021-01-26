В аптечном пункте в Бурятии работал продавец без образования

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в аптечном пункте села Новоильинск Заиграевского района Бурятии нарушали закон о лицензировании. Установлено, что отпуск лекарственных средств осуществлял работник, не имеющий высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста.



Кроме того, с работником не был заключён трудовой договор.



Работодателю внесено представление, которое удовлетворено, с работником заключён трудовой договор по должности помощника фармацевта.



Также работодатель привлечён к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора с работником.



Кроме того, в отношении владельца аптечного пункта вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Арбитражным судом республики он привлечён к административной ответственности.



Виновному лицу назначены штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





