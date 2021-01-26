Мужчину приговорили к исправительным работам
52-летний житель посёлка Селенгинск признан виновным по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле».
В 2016 году родственник подсудимого продал металлический гараж местной жительнице. В 2019 году после смерти родственника мужчина обратился в Кабанский районный суд с исковым заявлением об истребовании гаража из якобы чужого незаконного владения. В обоснование доводов он представил договор дарения, заключённый между ним и родственником. Суд указал, что договор содержит признаки фальсификации, документ признан недопустимым доказательством, исковые требования оставлены без удовлетворения.
- В ходе предварительного следствия установлено, что договор дарения был сфальсифицирован самим истцом с целью представления его в качестве доказательства по гражданскому делу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработка в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии подделал договор дарения на гараж
Общество, Фото:
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