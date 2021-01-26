 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

Житель Бурятии подделал договор дарения на гараж

Житель Бурятии подделал договор дарения на гараж
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчину приговорили к исправительным работам

52-летний житель посёлка Селенгинск признан виновным по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле».

В 2016 году родственник подсудимого продал металлический гараж местной жительнице. В 2019 году после смерти родственника мужчина обратился в Кабанский районный суд с исковым заявлением об истребовании гаража из якобы чужого незаконного владения. В обоснование доводов он представил договор дарения, заключённый между ним и родственником. Суд указал, что договор содержит признаки фальсификации, документ признан недопустимым доказательством, исковые требования оставлены без удовлетворения.

- В ходе предварительного следствия установлено, что договор дарения был сфальсифицирован самим истцом с целью представления его в качестве доказательства по гражданскому делу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура суд приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителю Бурятии продлили срока административного надзора
Жителю Бурятии продлили срока административного надзора
Общество, 26.01.2021
Мужчина привлекался к административной ответственности
В Бурятии отказались публично озвучивать причину смерти Зоригто Цыбикмитова
В Бурятии отказались публично озвучивать причину смерти Зоригто Цыбикмитова
Общество, 26.01.2021
Игорь Бобков требовал на сессии ответа, от чего умер председатель бюджетного комитета Хурала
Район в Бурятии задолжал за «коммуналку» 14,2 млн рублей
Район в Бурятии задолжал за «коммуналку» 14,2 млн рублей
Общество, 26.01.2021
Главе района прокуратура внесла представление
Житель Бурятии подделал договор дарения на гараж
Житель Бурятии подделал договор дарения на гараж
Общество, 26.01.2021
Мужчину приговорили к исправительным работам
Жителям Бурятии рассказывают о безопасности на льду
Жителям Бурятии рассказывают о безопасности на льду
Общество, 26.01.2021
В Бурятии стартовал четвёртый этап акции «Безопасный лёд»
В Ангарске пройдёт первенство СФО по русским шашкам
В Ангарске пройдёт первенство СФО по русским шашкам
Общество, 26.01.2021
Соревнования проведут в шести возрастных группах
В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков
В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков
Общество, 26.01.2021
В настоящее время Малыш жив и здоров
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 26.01.2021
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
В Забайкалье начали зимний подсчёт животных
В Забайкалье начали зимний подсчёт животных
Общество, 25.01.2021
В нацпарке «Чикой» живут более 900 лосей, почти 1500 соболей и 6 лисиц
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга Дельфийских игр
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга Дельфийских игр
Общество, 25.01.2021
В прошлом году юные таланты региона выиграли 4 медали и диплом
Команда из Читы выиграла зимнее офицерское троеборье
Команда из Читы выиграла зимнее офицерское троеборье
Общество, 25.01.2021
Чемпионат по военно-спортивному многоборью завершился в армии ВВС и ПВО ВВО
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу
Общество, 25.01.2021
Соревнования по «саньда» пройдут 5 февраля
В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
Общество, 25.01.2021
На полигонах республики завершились занятия по экстремальному вождению танков и БМП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^