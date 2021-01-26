В Бурятии стартовал четвёртый этап акции «Безопасный лёд»
В Бурятии сотрудники МЧС России, МВД, рыбохраны, органов местного самоуправления, общественники и добровольцы ежедневно патрулируют водные объекты республики в усиленном режиме.
Патрулирования и рейды проводятся в традиционных местах подлёдной рыбалки, и других потенциально опасных местах, где существует вероятность провала людей и техники под лёд. На особом контроле надзорных органов – несанкционированные ледовые переправы.
Вместе с тем в школах проводятся уроки безопасности и беседы с детьми, на которых ученики знакомятся с мерами безопасного поведения на водных объектах в зимнее время, а также узнают о правильных действиях в случае провала под лёд.
Только за минувшую неделю инспекторами ГИМС проведена 21 профилактическая беседа с населением, в ходе которых охвачено 52 человека и распространено 28 памяток по мерам безопасности на водных объектах. Всего с начала года инспекторским составом проведено 43 выхода в патрулирование и рейды, в ходе которых проведено 657 бесед с населением, охвачено 1617 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Жителям Бурятии рассказывают о безопасности на льду
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