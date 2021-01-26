 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

Жителям Бурятии рассказывают о безопасности на льду

Жителям Бурятии рассказывают о безопасности на льду
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В Бурятии стартовал четвёртый этап акции «Безопасный лёд»

В Бурятии сотрудники МЧС России, МВД, рыбохраны, органов местного самоуправления, общественники и добровольцы ежедневно патрулируют водные объекты республики в усиленном режиме.

Патрулирования и рейды проводятся в традиционных местах подлёдной рыбалки, и других потенциально опасных местах, где существует вероятность провала людей и техники под лёд. На особом контроле надзорных органов – несанкционированные ледовые переправы.

Вместе с тем в школах проводятся уроки безопасности и беседы с детьми, на которых ученики знакомятся с мерами безопасного поведения на водных объектах в зимнее время, а также узнают о правильных действиях в случае провала под лёд.

Только за минувшую неделю инспекторами ГИМС проведена 21 профилактическая беседа с населением, в ходе которых охвачено 52 человека и распространено 28 памяток по мерам безопасности на водных объектах. Всего с начала года инспекторским составом проведено 43 выхода в патрулирование и рейды, в ходе которых проведено 657 бесед с населением, охвачено 1617 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков
В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков
Общество, 26.01.2021
В настоящее время Малыш жив и здоров
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 26.01.2021
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске
Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске
Общество, 25.01.2021
Также у них 1 «золото» и 4 «серебра» личного первенства
В Забайкалье начали зимний подсчёт животных
В Забайкалье начали зимний подсчёт животных
Общество, 25.01.2021
В нацпарке «Чикой» живут более 900 лосей, почти 1500 соболей и 6 лисиц
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга Дельфийских игр
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга Дельфийских игр
Общество, 25.01.2021
В прошлом году юные таланты региона выиграли 4 медали и диплом
Команда из Читы выиграла зимнее офицерское троеборье
Команда из Читы выиграла зимнее офицерское троеборье
Общество, 25.01.2021
Чемпионат по военно-спортивному многоборью завершился в армии ВВС и ПВО ВВО
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу
Общество, 25.01.2021
Соревнования по «саньда» пройдут 5 февраля
В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
Общество, 25.01.2021
На полигонах республики завершились занятия по экстремальному вождению танков и БМП
В Забайкалье рассказали о программе празднования Сагаалгана
В Забайкалье рассказали о программе празднования Сагаалгана
Общество, 25.01.2021
В Чите праздничное представление состоится на площади Ленина 13 февраля
В Иркутской области супруги отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
В Иркутской области супруги отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
Общество, 25.01.2021
Юбиляров чествовали в отделе по Усть-Удинскому району службы ЗАГС
Бурятский шахматист стал призёром международного фестиваля
Бурятский шахматист стал призёром международного фестиваля
Общество, 25.01.2021
В Челябинске завершился мемориал Михаила Лозоватского
В Улан-Удэ вахтёр больницы отказала женщине с кровотечением
В Улан-Удэ вахтёр больницы отказала женщине с кровотечением
Общество, 25.01.2021
Возмутившую всех историю рассказала пациентка гинекологического отделения
В Петербурге появился центр современного бурятского искусства
В Петербурге появился центр современного бурятского искусства
Общество, 25.01.2021
Автор проекта – знаменитый скульптор и ювелир Жигжит Баясхаланов
Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО
Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО
Общество, 25.01.2021
У сборной республики 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^