В Петербурге появился центр современного бурятского искусства

- Дорогие друзья, хочу поделиться с вами роликом о галерее «B-Gallery», вышедшем на Первом канале! Он посвящён расширению экспозиции, её превращению в Центр современного бурятского искусства в Санкт-Петербурге. Хочу поблагодарить команду Первого канала за то, каким красочным и насыщенным получился выпуск! Особую признательность выражаю художникам, чьи работы счастлив выставлять. Я рад, что мы вместе показываем культуру Бурятии и то, насколько она живая и интересная, - поделился Баясхаланов.







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Также мастер рассказал пользователям о своей новой скульптуре «Метель». Произведение представлено в виде настенного панно. В центре изображения — конь, вступивший в схватку с вьюгой, и вырвавшийся из неё победителем.







