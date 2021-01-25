В Петербурге появился центр современного бурятского искусства

В конце декабря 2020 года в Санкт-Петербурге в галерее «B-Gallery» (ул. Пестеля, д. 17/25) открылся центр современного бурятского искусства. Его основная идея – знакомство с бурятской культурой зрителей многонационального Петербурга. Автор проекта – знаменитый скульптор, оружейник и ювелир Жигжит Баясхаланов. Он собрал работы Даши Намдакова и его семьи, Зорикто Доржиева, Сергея Фалькина, Бато Дашицыренова, Евгения Болсобоева, Надежды Супониной, сестер Ертахановых и других мастеров.
Недавно сюжет о центра современного бурятского искусства снял Первый канал. Видео на своей странице поделился Жигмит Баясхаланов.
- Дорогие друзья, хочу поделиться с вами роликом о галерее «B-Gallery», вышедшем на Первом канале! Он посвящён расширению экспозиции, её превращению в Центр современного бурятского искусства в Санкт-Петербурге. Хочу поблагодарить команду Первого канала за то, каким красочным и насыщенным получился выпуск! Особую признательность выражаю художникам, чьи работы счастлив выставлять. Я рад, что мы вместе показываем культуру Бурятии и то, насколько она живая и интересная, - поделился Баясхаланов.
Также мастер рассказал пользователям о своей новой скульптуре «Метель». Произведение представлено в виде настенного панно. В центре изображения — конь, вступивший в схватку с вьюгой, и вырвавшийся из неё победителем.
Осенью 2019 года Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге.
В 2018 году Баясхаланов открыл арт-галерею в центре Улан-Удэ.
Летом 2020-го мастер представил главе Бурятии Алексею Цыденову проект «Хутага» по изготовлению бурятских национальных ножей в специальной мастерской.
Справка:
Жигжит Баясхаланов – российский оружейник, скульптор, художник и ювелир. Член Союза художников России, Член Гильдии оружейников Италии.
Родился 13 марта 1985 года в селе Алханай Агинского Бурятского округа, вырос в селе Амитхаша. Является третьим из четверых детей в семье. В переводе с тибетского «Жигжит» значит «неустрашимый защитник веры». Уже в средней школе Жигжит заинтересовался инструментами отца, мастера по обработке металла и ювелирного дела, и пошёл по его стопам. Первыми работами юного Жигжита стали проволочные колечки для живущих по соседству подруг.
В 2018 году Жигжит открыл первую персональную галерею «B-Gallery» в Улан-Удэ, где представлена постоянная экспозиция авторских ножей, композиций и скульптур.
В 2019 году галерея появилась и в Санкт-Петербурге. С 2019 года художник проходит обучение в Академии изящных искусств города Каррара, Италия.
Жигжит Баирович является членом Союза Художников России, входит в Гильдию оружейников Италии.
Художник неоднократно принимал участие во всероссийских и международных выставках.