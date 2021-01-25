В Чите впервые проходит «Спортивная студенческая ночь»
Первый этап соревнований всероссийской акции «Спортивная студенческая ночь» - хоккей на валенках - прошёл 23 января в Чите.
- В состязаниях приняли участие пять команд - студенты Забайкальского государственного университета, читинского педагогического колледжа, а также представители читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса, - рассказали организаторы соревнований.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Сибирь» - представители горного факультета, второе место у команды «Собирашки» - факультет физической культуры и спорта Забайкальского края, третье место заняла сборная команда «Юнион».
Всероссийская акция «Спортивная студенческая ночь» проходит ежегодно в различных регионах России, Забайкальский край присоединился к акции впервые в этом году.
Сегодня, 25 января, на лыжно-биатлонной трассе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» пройдёт ночная лыжная гонка в рамках акции, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Забайкальские студенты сыграли в хоккей на валенках
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