Забайкальские студенты сыграли в хоккей на валенках

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкалья

В Чите впервые проходит «Спортивная студенческая ночь»



Первый этап соревнований всероссийской акции «Спортивная студенческая ночь» - хоккей на валенках - прошёл 23 января в Чите.



- В состязаниях приняли участие пять команд - студенты Забайкальского государственного университета, читинского педагогического колледжа, а также представители читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса, - рассказали организаторы соревнований.



По итогам соревнований первое место заняла команда «Сибирь» - представители горного факультета, второе место у команды «Собирашки» - факультет физической культуры и спорта Забайкальского края, третье место заняла сборная команда «Юнион».



Всероссийская акция «Спортивная студенческая ночь» проходит ежегодно в различных регионах России, Забайкальский край присоединился к акции впервые в этом году.



Сегодня, 25 января, на лыжно-биатлонной трассе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» пройдёт ночная лыжная гонка в рамках акции, сообщили в пресс-службе краевого правительства.





