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Забайкальские студенты сыграли в хоккей на валенках

Забайкальские студенты сыграли в хоккей на валенках
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкалья
В Чите впервые проходит «Спортивная студенческая ночь»

Первый этап соревнований всероссийской акции «Спортивная студенческая ночь» - хоккей на валенках - прошёл 23 января в Чите.

- В состязаниях приняли участие пять команд - студенты Забайкальского государственного университета, читинского педагогического колледжа, а также представители читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса, - рассказали организаторы соревнований.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Сибирь» - представители горного факультета, второе место у команды «Собирашки» - факультет физической культуры и спорта Забайкальского края, третье место заняла сборная команда «Юнион».

Всероссийская акция «Спортивная студенческая ночь» проходит ежегодно в различных регионах России, Забайкальский край присоединился к акции впервые в этом году.

Сегодня, 25 января, на лыжно-биатлонной трассе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» пройдёт ночная лыжная гонка в рамках акции, сообщили в пресс-службе краевого правительства.


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