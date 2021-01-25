В интернете распространяют фейки о погибших на незаконной акции в России

Фейк распространяют в TikTok, социальных сетях и мессенджерах



В видеосервисе TikTok, социальных сетях и мессенджерах распространяется фото мужчины с перебинтованным носом и надписями: «Зверски убит оппозиционер!», «После «нападения» на сотр. полиции, Виталий Ц. скончался в районной поликлинике», «Это его последнее фото».



Телегам-канал Mash опроверг фейковую информацию. На самом деле на снимке изображен украинский геймер Arthas или Папич. Фото он выложил в соцсети в июне прошлого года, когда сделал операцию по коррекции формы носовой перегородки.



- Теперь эта фотка внезапно стала гулять по соцсетям как свидетельство зверства силовиков вместе с кучей других похожих фейков. Представитель стримера Максим Игнатьев рассказал Mash, что это, скорее всего, дело рук хейтеров. Сам Виталий о своей «смерти» ничего не знает, комментировать всё это не будет, - сообщает канал.



Канал под названием I_love_you_sister опубликовал видео с девушкой, якобы оплакивающей свою сестру. «Сегодня в Москве был митинг. Моя сестра Лиза пошла туда… Ее избили до смерти… Через неделю похороны», — гласила подпись. Но и по данным официальным, и по данным оппозиционных изданий погибших во время акций не было.

