В Улан-Удэ днём до -18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике местами небольшой снег, ночью по северу умеренные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -20, -25, местами -30, -35, днём -15, -20, местами -21, -26.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -20, -22, днём -16, -18 градусов.
В Бурятии местами небольшой снег
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