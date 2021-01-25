В Бурятии курсантам автошкол показывают видео с мест ДТП

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Госавтоинспекция Селенгинского района инициировала встречу с руководителями автошкол



В Госавтоинспекции Селенгинского района Бурятии состоялась ежегодная встреча с руководителями автошкол.



Начальник регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД Буянто Шодоев сообщил, что в этом году сотрудники Госавтоинспекции продолжат обучающие занятия в автошколах. В том числе на занятиях будут показывать видео с мест ДТП и разъяснять их причины.

