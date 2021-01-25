Госавтоинспекция Селенгинского района инициировала встречу с руководителями автошкол
В Госавтоинспекции Селенгинского района Бурятии состоялась ежегодная встреча с руководителями автошкол.
Начальник регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД Буянто Шодоев сообщил, что в этом году сотрудники Госавтоинспекции продолжат обучающие занятия в автошколах. В том числе на занятиях будут показывать видео с мест ДТП и разъяснять их причины.
В Бурятии курсантам автошкол показывают видео с мест ДТП
Общество, Фото:
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