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В Бурятии курсантам автошкол показывают видео с мест ДТП

В Бурятии курсантам автошкол показывают видео с мест ДТП
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Госавтоинспекция Селенгинского района инициировала встречу с руководителями автошкол

В Госавтоинспекции Селенгинского района Бурятии состоялась ежегодная встреча с руководителями автошкол.

Начальник регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД Буянто Шодоев сообщил, что в этом году сотрудники Госавтоинспекции продолжат обучающие занятия в автошколах. В том числе на занятиях будут показывать видео с мест ДТП и разъяснять их причины.
ГИБДД
 
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