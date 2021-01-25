Только за полчаса на одном участке поймали свыше десяти нарушителей
Сотрудники ГИБДД в Иркутске проводят рейды по выявлению так называемых «обочечников» – водителей, допускающих выезд на обочину и опережение по ней других транспортных средств. Только с начала года пресечено свыше 80 нарушений правил дорожного движения данного вида, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Очередная проверка порядка на дорогах показала, что далеко не все водители относятся добросовестно к соблюдению действующих правил дорожного движения. Так, в пятницу на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино только за 30 минут инспекторы ДПС выявили свыше десятка нарушителей. Наиболее популярное объяснение правонарушителей – необходимость сэкономить время.
В отношении лиц, игнорирующих требование закона предусмотрена административная ответственность согласно статьи 12.15 КоАП РФ – «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней». Она влечёт наказание в виде штрафа в размере до 1,5 тысяч рублей.
В Иркутске активно борются с «обочечниками»
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