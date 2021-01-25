В Забайкалье провели чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою

Победителями стали команды из Читы



Чемпионат армии ВВС и ПВО Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою завершился в спортивном центре «СКА города Чита» в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ВВО.



В соревнованиях приняли участие 86 военнослужащих всех весовых категорий, представляющих 12 спортивных команд из соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. На пути к финалу первенства каждый участник прошёл от двух до девяти боев.



По завершению чемпионата первые места заняли две команды из Читы: среди соединений объединения ВВС и ПВО – команда соединения противовоздушной обороны, среди воинских частей – команда отдельного вертолётного полка. Победители и участники турнира были награждены кубками, грамотами и ценными подарками.

