Победителями стали команды из Читы
Чемпионат армии ВВС и ПВО Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою завершился в спортивном центре «СКА города Чита» в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ВВО.
В соревнованиях приняли участие 86 военнослужащих всех весовых категорий, представляющих 12 спортивных команд из соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. На пути к финалу первенства каждый участник прошёл от двух до девяти боев.
По завершению чемпионата первые места заняли две команды из Читы: среди соединений объединения ВВС и ПВО – команда соединения противовоздушной обороны, среди воинских частей – команда отдельного вертолётного полка. Победители и участники турнира были награждены кубками, грамотами и ценными подарками.
В Забайкалье провели чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою
Общество, Фото:
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