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В Иркутской области супруги отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу

В Иркутской области супруги отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Юбиляров чествовали в отделе по Усть-Удинскому району службы ЗАГС

В Иркутской области шестидесятилетие семейной жизни отметили Павел Алексеевич и Надежда Васильевна Константиновы. 20 января с «бриллиантовой свадьбой» их поздравили начальник отдела по Усть-Удинскому району службы ЗАГС региона Ольга Голофаст и управляющая делами администрации Усть-Удинского района Ирина Сабельфельд.

Павел Алексеевич и Надежда Васильевна учились в одном классе. Впоследствии школьная дружба переросла в большое светлое чувство – любовь. После 7 класса будущим супругам пришлось расстаться, но время только укрепило чувство, и 20 января 1961 года состоялась торжественная церемония бракосочетания.

Павел Алексеевич трудился водителем в совхозе «Усть-Удинский», а Надежда Васильевна работала в этом же совхозе бухгалтером – оба имеют более 20 лет трудового стажа. За свой труд неоднократно награждены грамотами и ценными подарками. У Павла Алексеевича и Надежны Васильевны 3 сыновей, 11 внуков и 6 правнуков. Надежда Васильевна создаёт тепло и уют в доме для детей, любимых внуков и правнуков, а Павел Алексеевич ведёт активный общественный образ жизни, неоднократно участвовал в выставках народных мастеров в Иркутске, сёлах Анга и Оса, занимал призовые места.

Юбилярам вручили приветственный адрес от имени службы ЗАГС Иркутской области и памятные подарки, пожелав здоровья и долгих лет жизни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ЗАГС Иркутская область свадьба семьи юбилей
 
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