На спектаклях будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования
Торжественное открытие 81-го театрального сезона Забайкальского краевого драматического театра состоится 30 января. Начнётся сезон с театрального капустника с говорящим названием «Когда деревья были большими» (12+), сообщила в ходе своего доклада на оперативном совещании зампред краевого правительства Татьяна Цымпилова.
- Новые творческие номера позволят погрузиться в долгожданную театральную атмосферу. Драмтеатр активно готовился ко встрече со своими зрителями. На спектаклях будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования: социальная дистанция и перчаточно-масочный режим, - подчеркнула зампред Забайкалья, курирующая сферу культуры.
Кроме этого, среди ярких культурных событий января Татьяна Цымпилова отметила онлайн-проект «Сокровища кинофонда», виртуальное литературное путешествие «Проводники в мир детства и сказки» по произведению Анатолия Рыбакова «Тайна Бронзовой птицы». Также анонсирована всероссийская акция «Народная культура для школьников». Вместе с творческими коллективами муниципальных районов Забайкальского края всех забайкальцев пригласили поучаствовать в святочных гаданиях, бытовавших на территории Забайкалья, сообщили в пресс-службе правительства края.
Новый театральный сезон стартует в Чите 30 января
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На спектаклях будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования
Трудятся 156 дорожных рабочих
Мужчина признал свою вину
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, кому прививки не будут ставить
В Иркутске устраняют последствия ночного снегопада
«Король гламура» продолжает проект «10 причин посетить Бурятию»
Концерты пройдут 10 и 12 февраля
Заболеваемость коронавирусом в республике остаётся стабильной
Спортсмен стал победителем «Топ 10 сильнейших спортсменов России до 16 лет»
Здесь будут решаться вопросы туристической деятельности
Буддийская традиционная Сангха России и Хамбо Лама выпустили специальное обращение
Читинский аэропорт временно закрыт
Надзорный орган проверит организацию питания дошкольников
Женщина изготовила фиктивный диплом
В дело вмешалась прокуратура