Новый театральный сезон стартует в Чите 30 января

На спектаклях будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования



Торжественное открытие 81-го театрального сезона Забайкальского краевого драматического театра состоится 30 января. Начнётся сезон с театрального капустника с говорящим названием «Когда деревья были большими» (12+), сообщила в ходе своего доклада на оперативном совещании зампред краевого правительства Татьяна Цымпилова.



- Новые творческие номера позволят погрузиться в долгожданную театральную атмосферу. Драмтеатр активно готовился ко встрече со своими зрителями. На спектаклях будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования: социальная дистанция и перчаточно-масочный режим, - подчеркнула зампред Забайкалья, курирующая сферу культуры.



Кроме этого, среди ярких культурных событий января Татьяна Цымпилова отметила онлайн-проект «Сокровища кинофонда», виртуальное литературное путешествие «Проводники в мир детства и сказки» по произведению Анатолия Рыбакова «Тайна Бронзовой птицы». Также анонсирована всероссийская акция «Народная культура для школьников». Вместе с творческими коллективами муниципальных районов Забайкальского края всех забайкальцев пригласили поучаствовать в святочных гаданиях, бытовавших на территории Забайкалья, сообщили в пресс-службе правительства края.

