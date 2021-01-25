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В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу

В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования по «саньда» пройдут 5 февраля

В Иркутске во дворце спорта «Труд» 5 февраля состоятся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по ушу в дисциплине «саньда». Ожидается, что в соревнованиях будут участвовать более 200 спортсменов из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Тувы и Красноярского края.

- В состав команды Приангарья вошли представители Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, поселков Куйтун и Залари. Это мастера спорта России Валерия Билял, Никита Баладурин, двукратный победитель первенства России Карен Манукян, победительница первенства страны Елизавета Рудакова и другие. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России по ушу в дисциплине «саньда», которые пройдут в марте в Москве, - рассказал председатель Спортивной федерации ушу Иркутской области Денис Дмитриев.

Первенство СФО проводится в различных весовых категориях в трёх возрастных группах: мальчики и девочки 13-14 лет, юноши и девушки 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет. В чемпионате будут принимать участие мужчины и женщины 2002 года рождения и старше в следующих весовых категориях: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 кг.

По итогам турнира победители и призёры награждаются медалями и грамотами. Дополнительно учреждены призы по номинациям «За волю к победе», «За лучшую технику» и «Лучшему судье». На соревнованиях можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Чемпионат и первенство СФО начнутся 5 февраля в 10:00 часов, открытие запланировано на 11:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

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спорт ушу Иркутская область чемпионат СФО первенство СФО
 
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