В Иркутской области ликвидируют последствия снегопада

Трудятся 156 дорожных рабочих



Задействовано 233 единицы специализированной техники, в том числе 54 комбинированных дорожных машины и самосвалов, 51 автогрейдер, 31 экскаватор и трактор, 40 погрузчиков и другой техники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Трудятся 156 дорожных рабочих. Они очищают от снега проезжую часть, прилегающие зоны и обочины, ведут обработку противогололедными материалами. За сутки израсходовано 883 тонны таких веществ. Идёт очистка мостов, остановок общественного транспорта. Специалисты убирают снег с дорожных знаков, металлических барьерных ограждений.



Работы идут на 194 областных автодорогах общего пользования. Основные направления: Иркутск - Листвянка, Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово, Александровский тракт, дороги Балаганского, Иркутского, Братского, Эхирит-Булагатского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Качугского, Заларинского, Казачинско-Ленского, Тулунского, Тайшетского, Чунского, Черемховского, Нижнеудинского, Зиминского районов.

