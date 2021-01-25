Братчанина оштрафовали за организацию азартных игр

Мужчина признал свою вину



28-летний житель города Братска признан виновным по ч. 1 ст.171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».



С января по ноябрь 2020 года мужчина незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Он арендовал помещение, расположенное на улице Курчатова в Братске, купил игровые автоматы и мебель. Кроме того, принял меры к обеспечению конспирации деятельности зала, лично установил и контролировал режим работы игрового зала, подыскивал клиентов.



В ноябре 2020 года нелегальная деятельность салона была пресечена сотрудниками полиции. В ходе осмотра места происшествия были изъяты 10 игровых автоматов, деньги, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.



- В ходе расследования уголовного дела мужчина признал свою вину и подробно рассказал о совершенном им преступлении. Следователями были допрошены клиенты игорного заведения, а также специалист, который подтвердил, что изъятое в зале оборудование является игровым, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Приговором мирового судьи мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

