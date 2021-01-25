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Сергей Зверев назвал третью причину посетить Бурятию

Сергей Зверев назвал третью причину посетить Бурятию
Общество,  Фото:страница Сергея Зверева
«Король гламура» продолжает проект «10 причин посетить Бурятию»

Звезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев на своей странице в Instagram продолжает посты из серии «10 причин посетить Бурятию». Накануне, 24 января, «король гламура» назвал третью причину - побывать в гостях у староверов.

- Стоит заглянуть в гости к народу, который до сих пор придерживается канонов старой веры. Народу, не принявшему нововведения времен Петра I и изгнанного за это с родных земель в Сибирь и Дальний Восток. Программы посещения деревень староверов (семейских) включают знакомство с бытом, культурой, традициями сильного духом народа, заодно отведать вкусный обед, петь протяжные и веселые песни, принять участие в веселых играх и обрядах. Я побывал у семейских в Тарбагатае, всем рекомендую!!! Там есть очень интересный храм и музей старообрядцев... – поделился Сергей Зверев.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Зверев назвал первые две причины посетить Бурятию. Ими стали Байкал и дацаны.

На страницу Сергея Зверева подписано более миллиона человек.



Сергей Зверев туризм
 
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