Бурятские музыканты выступят в Новосибирской филармонии

12 февраля на большой сцене Новосибирской филармонии выступит популярная в Бурятии рок-группа «Сезон Dождей». Музыканты будут исполнять авторские песни в сопровождении камерного оркестра под управлением Ильи Дербилова.







В Новосибирске состоятся два концерта музыкантов из Бурятии.10 февраля на сцене Государственного концертного зала имени Арнольда Каца в сопровождении Русского академического оркестра выступит солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева, солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жигмитова и звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев. Дирижировать будет Олег Огнев.Новосибирская публика услышит народные бурятские песни, русские романсы и песни бурятских композиторов, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.