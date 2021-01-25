Бурятские музыканты выступят в Новосибирской филармонии

Концерты пройдут 10 и 12 февраля
В Новосибирске состоятся два концерта музыкантов из Бурятии.
10 февраля на сцене Государственного концертного зала имени Арнольда Каца в сопровождении Русского академического оркестра выступит солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева, солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жигмитова и звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев. Дирижировать будет Олег Огнев.
Новосибирская публика услышит народные бурятские песни, русские романсы и песни бурятских композиторов, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
12 февраля на большой сцене Новосибирской филармонии выступит популярная в Бурятии рок-группа «Сезон Dождей». Музыканты будут исполнять авторские песни в сопровождении камерного оркестра под управлением Ильи Дербилова.
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Концерты пройдут 10 и 12 февраля
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