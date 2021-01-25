Теннисист из Бурятии выиграл крупный турнир

Спортсмен стал победителем «Топ 10 сильнейших спортсменов России до 16 лет»



24 января в городе Балтым Свердловской области прошли соревнования по настольному теннису «Топ 10 сильнейших спортсменов России до 16 лет». Победителем стал спортсмен из Бурятии Батор Раднаев. Об этом в Instagram сообщила группа «tabletennis03».



- Ура! Впервые в истории настольного тенниса Бурятии победа такого уровня, - написали в сообществе.



Батор Раднаев воспитанник отделения настольного тенниса РСШОР. Спортсмен выступает по двойному зачёту: Республика Бурятия и Московская область, так как с августа 2020 года тренируется в городе Химки, в училище олимпийского резерва №3.



Прошедшее соревнование считается престижным турниром после первенства России и является критерием отбора в состав сборных команд России для участия в первенстве Европы. Первенство Европы состоится в июле.







