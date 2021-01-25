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В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии создадут совет по туризму

В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии создадут совет по туризму
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Здесь будут решаться вопросы туристической деятельности

В «Заповедном Подлеморье» будет создан совет по туризму. Решение принято 20 января на совещании по проблемным вопросам в сфере развития и организации туризма на подведомственных территориях «Заповедного Подлеморья», сообщили в пресс-службе учреждения.

На совещании присутствовали ведущие представители туристического бизнеса, работающие на территории Баргузинского района Бурятии, специалист по туризму Баргузинского района и сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

По итогу совещания было принято решение о создании совета по развитию туризма в Забайкальском национальном парке. Он будет нацелен на совместное решение вопросов, касающихся организации туристической деятельности и рекреации в Забайкальском национальном парке.

Также принято решение о проведении семинаров для экскурсоводов, работающих на территории национального парка.

Справка:

«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в Бурятии, в непосредственной близости от озера Байкал. Это Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.

Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.



туризм национальный парк
 
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