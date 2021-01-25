Из-за снегопада читинские самолёты отправляют в Улан-Удэ

Читинский аэропорт временно закрыт



25 января в аэропорту Читы из-за снегопада задерживаются шесть рейсов, сообщает ИА «Чита.Ру».



На сайте аэропорта уточняется, что задерживаются четыре рейса на Москву, один – Краснокаменск. Полёт в село Красный Чикой отменён. По данным сервиса FlightAware, рейсы из Москвы и Новосибирска отправлены в Улан-Удэ.



В пресс-службе аэропорта ИА «Чита.Ру» сообщили, что из-за сложных метеоусловий аэропорт будет закрыт ориентировочно до 12:00.





