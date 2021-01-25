Читинский аэропорт временно закрыт
25 января в аэропорту Читы из-за снегопада задерживаются шесть рейсов, сообщает ИА «Чита.Ру».
На сайте аэропорта уточняется, что задерживаются четыре рейса на Москву, один – Краснокаменск. Полёт в село Красный Чикой отменён. По данным сервиса FlightAware, рейсы из Москвы и Новосибирска отправлены в Улан-Удэ.
В пресс-службе аэропорта ИА «Чита.Ру» сообщили, что из-за сложных метеоусловий аэропорт будет закрыт ориентировочно до 12:00.
Из-за снегопада читинские самолёты отправляют в Улан-Удэ
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