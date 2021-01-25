Надзорный орган проверит организацию питания дошкольников
Прокуратура Бурятии организовала проверку по информации о регистрации случаев инфекции в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад № 91 «Строитель» и детском саду № 110 «Золушка».
- В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности дошкольных учреждений, в том числе при организации питания воспитанников, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии поступило пять извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада 91 «Строитель». С 25 января деятельность этого детсада приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий с целью минимизации распространения заболевания.
По детскому саду 110 «Золушка» подтверждённых случаев заболеваний не было. Роспотребнадзор проводит проверку по информации, размещённой в социальных сетях.
Прокуратура проверит информацию о заболеваниях в детсадах Улан-Удэ
Общество, Фото:
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