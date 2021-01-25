В Бурятии со взяточницы взыщут 16 тысяч рублей

Женщина изготовила фиктивный диплом



Приговором Кяхтинского районного суда в июле 2020 года заведующая учебной частью одного из образовательных учреждений района признана виновной за получение взятки. Женщина изготовила фиктивный диплом о среднем профессиональном образовании местному жителю за денежное вознаграждение.



По закону, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной.



- Кяхтинский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора района в интересах Российской Федерации о признании сделки в виде взятки ничтожной и взыскании с виновного лица денежных средств в размере 16 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение суда не вступило в законную силу.

