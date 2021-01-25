Женщина изготовила фиктивный диплом
Приговором Кяхтинского районного суда в июле 2020 года заведующая учебной частью одного из образовательных учреждений района признана виновной за получение взятки. Женщина изготовила фиктивный диплом о среднем профессиональном образовании местному жителю за денежное вознаграждение.
По закону, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной.
- Кяхтинский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора района в интересах Российской Федерации о признании сделки в виде взятки ничтожной и взыскании с виновного лица денежных средств в размере 16 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии со взяточницы взыщут 16 тысяч рублей
Общество, Фото:
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