В Бурятии заключили контракт, несоответствующий срокам

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии нарушили закон в сфере закупок.



Установлено, что комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом районной администрации проведён открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации строительства участка дороги местного значения со сроком окончания работ до 10 декабря 2020 года.



В нарушение закона по результатам конкурса заместитель главы района – председатель комитета заключил муниципальный контракт, не соответствующий условиям конкурсной документации, со сроком окончания работ до 1 апреля 2021 года.



- В связи с этим прокурор района внёс представление главе администрации муниципального образования, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Кроме того, прокурором в отношении заместителя главы района возбуждено административное дело за заключение контракта по результатам определения подрядчика с нарушением объявленных условий определения подрядчика, ему назначен штраф.

