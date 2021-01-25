В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии нарушили закон в сфере закупок.
Установлено, что комитетом по управлению муниципальным хозяйством и имуществом районной администрации проведён открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации строительства участка дороги местного значения со сроком окончания работ до 10 декабря 2020 года.
В нарушение закона по результатам конкурса заместитель главы района – председатель комитета заключил муниципальный контракт, не соответствующий условиям конкурсной документации, со сроком окончания работ до 1 апреля 2021 года.
- В связи с этим прокурор района внёс представление главе администрации муниципального образования, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Кроме того, прокурором в отношении заместителя главы района возбуждено административное дело за заключение контракта по результатам определения подрядчика с нарушением объявленных условий определения подрядчика, ему назначен штраф.
В Бурятии заключили контракт, несоответствующий срокам
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