В Бурятии студенты поработали с ГИБДД

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Молодые люди участвовали в профилактической акции



В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД пригласили студентов принять участие в мероприятии по предупреждению нарушений скоростного режима. Профилактическое мероприятие «Скорость» прошло в рамках всероссийской акции «Студенческий десант».



Местом проведения проверки автомобилистов стал 53 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Перед началом мероприятия сотрудники ГИБДД провели инструктаж для студентов и объяснили, как осуществляется надзор за дорожным движением с использованием технических средств. Молодые люди узнали принцип действия комплексов фото-фиксации измерения скоростного режима «БИНАР» и «ВИЗИР».



За время дежурства «студенческого патруля» автоинспекторы и студенты провели беседы с 28 водителями транспортных средств. Автомобилистам раздали тематические листовки и напомнили, что несоблюдение скоростного режима является одним из ключевых факторов риска, существенно влияющих на вероятность попадания в ДТП. Студенты призвали водителей выбирать безопасную скорость движения и не подвергать опасности себя и своих близких, а также других участников дорожного движения.



В завершении мероприятия молодые люди признались, что им было интересно попробовать себя в роли сотрудников ГИБДД. Они выразили надежду, что водители прислушаются к их советам и будут внимательными за рулём транспортных средств, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





