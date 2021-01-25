Местами по республике сильные снегопады
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике: на большей части территории снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -11, -16, местами -21, -26, по крайнему северу до -31, -36, днём -11, -16, местами -20, -25.
В Улан-Удэ снег. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 17 м/с, позёмка. Температура ночью -14, -16, днём -12, -14.
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
Общество, Фото:
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