В Улан-Удэ днём до -14 градусов

Местами по республике сильные снегопады



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике: на большей части территории снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -11, -16, местами -21, -26, по крайнему северу до -31, -36, днём -11, -16, местами -20, -25.



В Улан-Удэ снег. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 17 м/с, позёмка. Температура ночью -14, -16, днём -12, -14.



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