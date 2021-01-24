Из-за улан-удэнца, угрожавшего жене «бомбой», эвакуировали жильцов дома



В паблике ves_ulan_ude накануне вечером появилась тревожная информация о том, что жильцов дома в посёлке Энергетик эвакуируют. «Говорят, заминировали. Полиция оцепила подъезды к дому», - сообщалось здесь.



Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, около 20:00 в отдел полиции Октябрьского района поступило сообщение о бытовом конфликте в Энергетике.



- Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что мужчина на почве конфликта угрожал убийством сожительнице, демонстрируя при этом предмет, похожий на взрывное устройство. Жители дома были оперативно эвакуированы сотрудниками полиции, - рассказали в министерстве.



В результате переговоров с начальником территориального органа мужчина сдался и был доставлен полицию для разбирательства.



- Специалисты Росгвардии установили, что находившийся при нем предмет опасности не представлял, - заключили в МВД по республике.

