Из-за улан-удэнца, угрожавшего жене «бомбой», эвакуировали жильцов дома

Инцидент произошёл в Энергетике
В паблике ves_ulan_ude накануне вечером появилась тревожная информация о том, что жильцов дома в посёлке Энергетик эвакуируют. «Говорят, заминировали. Полиция оцепила подъезды к дому», - сообщалось здесь.
Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, около 20:00 в отдел полиции Октябрьского района поступило сообщение о бытовом конфликте в Энергетике.
- Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что мужчина на почве конфликта угрожал убийством сожительнице, демонстрируя при этом предмет, похожий на взрывное устройство. Жители дома были оперативно эвакуированы сотрудниками полиции, - рассказали в министерстве.
В результате переговоров с начальником территориального органа мужчина сдался и был доставлен полицию для разбирательства.
- Специалисты Росгвардии установили, что находившийся при нем предмет опасности не представлял, - заключили в МВД по республике.
Инцидент произошёл в Энергетике
В стационарах республики получают лечение 1063 пациента
После отставки правительства он числился исполняющим обязанности министра спорта и молодёжной политики Бурятии
Она думала, что инвестирует деньги в акции различных компаний
В республики ожидаются снегопады
С помощью фотографий Сергея Тарасенко можно вспомнить о перемещениях монумента
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с несанкционированной акции протеста в Улан-Удэ
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии прокомментировала ситуацию с субботней несогласованной акцией протеста
Инфекцию обнаружили у пяти детсадовцев
Артист опубликовал пока две из десяти причин для посещения республики
В республике ожидаются снегопады
К отделу полиции пришли участники несанкционированной протестной акции
Здесь водители чаще всего проезжают на «красный»
Участники несанкционированной акции спустились с центра на площадь Революции
Молодые люди посетили Центр кинологической службы