 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 января

23 января

22 января

Популярное

Коронавирусом заразились ещё 147 жителей Бурятии

Коронавирусом заразились ещё 147 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В стационарах республики получают лечение 1063 пациента

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 24 января зарегистрировано 29 519 случаев заражения COVID-19. 54% (15 788) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки диагноз подтвердили у 147 человек. Из новых случаев COVID-19: 111 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2783 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 179 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 26872 человек, в том числе за сутки 179 пациентов. Дополнительно снято с наблюдения 86 пациентов.

В стационарах Бурятии получают лечение 1063 пациента с коронавирусом, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 781. В отделениях реанимации находятся 75 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 34 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 25.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1749 коек, занято – 1063, свободно – 686 коек. Занятость коечного фонда составляет 60,8%.

Амбулаторное лечение проходят 935 пациентов с COVID-19, наблюдается 1473 человека.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 649 человек, в том числе за минувшие сутки 2 пациента.

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Вячеслав Дамдинцурунов: «Я снова министр»
Вячеслав Дамдинцурунов: «Я снова министр»
Общество, 24.01.2021
После отставки правительства он числился исполняющим обязанности министра спорта и молодёжной политики Бурятии
Жительница Ангарска отдала аферистам полмиллиона рублей
Жительница Ангарска отдала аферистам полмиллиона рублей
Общество, 24.01.2021
Она думала, что инвестирует деньги в акции различных компаний
В Бурятии днём до -28
В Бурятии днём до -28
Общество, 24.01.2021
В республики ожидаются снегопады 
Было — стало: монумент «Мать Бурятия»
Было — стало: монумент «Мать Бурятия»
Общество, 23.01.2021
С помощью фотографий Сергея Тарасенко можно вспомнить о перемещениях монумента

Несогласованная акция протеста в Улан-Удэ. Фоторепортаж
Несогласованная акция протеста в Улан-Удэ. Фоторепортаж
Общество, 23.01.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с несанкционированной акции протеста в Улан-Удэ

Детский омбудсмен Бурятии: «Страшно за детей»
Детский омбудсмен Бурятии: «Страшно за детей»
Общество, 23.01.2021
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии прокомментировала ситуацию с субботней несогласованной акцией протеста
В детсаду в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию
В детсаду в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию
Общество, 23.01.2021
Инфекцию обнаружили у пяти детсадовцев
Сергей Зверев называет причины для посещения Бурятии
Сергей Зверев называет причины для посещения Бурятии
Общество, 23.01.2021
Артист опубликовал пока две из десяти причин для посещения республики 
В Улан-Удэ толпа окружила отдел полиции
В Улан-Удэ толпа окружила отдел полиции
Общество, 23.01.2021
К отделу полиции пришли участники несанкционированной протестной акции
В Улан-Удэ назвали перекрёсток с наибольшим количеством ДТП
В Улан-Удэ назвали перекрёсток с наибольшим количеством ДТП
Общество, 23.01.2021
Здесь водители чаще всего проезжают на «красный» 
В Улан-Удэ окончилась несогласованная протестная акция
В Улан-Удэ окончилась несогласованная протестная акция
Общество, 23.01.2021
Участники несанкционированной акции спустились с центра на площадь Революции
Студенты познакомились с работой кинологов Бурятии
Студенты познакомились с работой кинологов Бурятии
Общество, 23.01.2021
Молодые люди посетили Центр кинологической службы
В Бурятии наградили полицейского, спасшего замерзающую пару
В Бурятии наградили полицейского, спасшего замерзающую пару
Общество, 23.01.2021
Александр Агафонов полтора километра нёс на себе замерзающего мужчину
В Улан-Удэ на Театральной площади составили протокол на водителя
В Улан-Удэ на Театральной площади составили протокол на водителя
Общество, 23.01.2021
Участники несанкционированной акции встали на защиту водителя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^