Коронавирусом заразились ещё 147 жителей Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В стационарах республики получают лечение 1063 пациента



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 24 января зарегистрировано 29 519 случаев заражения COVID-19. 54% (15 788) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки диагноз подтвердили у 147 человек. Из новых случаев COVID-19: 111 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2783 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 179 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 26872 человек, в том числе за сутки 179 пациентов. Дополнительно снято с наблюдения 86 пациентов.



В стационарах Бурятии получают лечение 1063 пациента с коронавирусом, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 781. В отделениях реанимации находятся 75 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 34 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 25.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1749 коек, занято – 1063, свободно – 686 коек. Занятость коечного фонда составляет 60,8%.



Амбулаторное лечение проходят 935 пациентов с COVID-19, наблюдается 1473 человека.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 649 человек, в том числе за минувшие сутки 2 пациента.



