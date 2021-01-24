Жительница Ангарска отдала аферистам полмиллиона рублей





Узнав, что для вывода сбережений с брокерского счёта необходимо оплатить страховой взнос, потерпевшая осознала, что возможно имеет дело с аферистами. Сомнения подтвердились после того, как сайт лжеброкеров оказался заблокирован.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В полицию поступило заявление от 40-летней жительницы Ангарска, которая рассказала, что в одной из социальных сетей увидела объявление о возможности заработать, инвестируя деньги в акции различных компаний. Перейдя по ссылке, женщина заполнила анкету, в которой указала свои личные данные, в том числе сотовый телефон. Позже ей позвонил неизвестный и, представившись брокером, предложил завести электронный кошелёк, на который положить первоначальный взнос в размере 20 тысяч рублей. Когда ангарчанка получила небольшое денежное вознаграждение якобы от игры на бирже, от неё потребовали больше вложений. Так, заявительница перевела злоумышленникам 560 тысяч рублей.