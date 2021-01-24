Жительница Ангарска отдала аферистам полмиллиона рублей

В полицию поступило заявление от 40-летней жительницы Ангарска, которая рассказала, что в одной из социальных сетей увидела объявление о возможности заработать, инвестируя деньги в акции различных компаний. Перейдя по ссылке, женщина заполнила анкету, в которой указала свои личные данные, в том числе сотовый телефон. Позже ей позвонил неизвестный и, представившись брокером, предложил завести электронный кошелёк, на который положить первоначальный взнос в размере 20 тысяч рублей. Когда ангарчанка получила небольшое денежное вознаграждение якобы от игры на бирже, от неё потребовали больше вложений. Так, заявительница перевела злоумышленникам 560 тысяч рублей.
Узнав, что для вывода сбережений с брокерского счёта необходимо оплатить страховой взнос, потерпевшая осознала, что возможно имеет дело с аферистами. Сомнения подтвердились после того, как сайт лжеброкеров оказался заблокирован.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.