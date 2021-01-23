Детский омбудсмен Бурятии: «Страшно за детей»

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии прокомментировала ситуацию с субботней несогласованной акцией протеста



Вечером 23 января уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина дала комментарий по поводу происходившей в субботу несанкционированной протестной акции. Ганькина поделилась своим мнением, стоя на площади Советов – за её спиной участники несогласованной акции водили хоровод вокруг ёлки. Так они «праздновали» тот факт, что из отдела полиции отпустили всех задержанных за нарушение порядка.



- Уважаемые горожане, целый день я нахожусь на площади Советов, где проходит несанкционированное мероприятие. Если ещё утром на площади Советов царила атмосфера безмятежности, отдыхали семьи с детьми, дети весело катались на горке. То в считанные минуты всё поменялось и, знаете, стало страшно. Не за себя, а за детей, которые в большом количестве присутствуют на мероприятии. Дети залазят на опоры освещения, ринулись в толпу. А если бы давка началась… И сейчас мы находимся на площади Советов (местное время 19.00 – прим.), на излюбленном месте отдыха горожан, детей с малолетними детьми. И это всё вызывает тревогу.



Детский омбудсмен обратилась к родителям.



- Будьте рядом с детьми, знайте, где они находятся, берегите самое ценное, что у нас есть – наших детей! – призвала Наталья Ганькина.



Ранее МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций. Сегодня стало известно, что Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей». «Российская газета» сообщает, что уголовное дело возбуждено после появившихся в интернете призывы к детям и подросткам выйти на запрещённые акции.



