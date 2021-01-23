Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии прокомментировала ситуацию с субботней несогласованной акцией протеста
Вечером 23 января уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина дала комментарий по поводу происходившей в субботу несанкционированной протестной акции. Ганькина поделилась своим мнением, стоя на площади Советов – за её спиной участники несогласованной акции водили хоровод вокруг ёлки. Так они «праздновали» тот факт, что из отдела полиции отпустили всех задержанных за нарушение порядка.
- Уважаемые горожане, целый день я нахожусь на площади Советов, где проходит несанкционированное мероприятие. Если ещё утром на площади Советов царила атмосфера безмятежности, отдыхали семьи с детьми, дети весело катались на горке. То в считанные минуты всё поменялось и, знаете, стало страшно. Не за себя, а за детей, которые в большом количестве присутствуют на мероприятии. Дети залазят на опоры освещения, ринулись в толпу. А если бы давка началась… И сейчас мы находимся на площади Советов (местное время 19.00 – прим.), на излюбленном месте отдыха горожан, детей с малолетними детьми. И это всё вызывает тревогу.
Детский омбудсмен обратилась к родителям.
- Будьте рядом с детьми, знайте, где они находятся, берегите самое ценное, что у нас есть – наших детей! – призвала Наталья Ганькина.
Ранее МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций. Сегодня стало известно, что Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей». «Российская газета» сообщает, что уголовное дело возбуждено после появившихся в интернете призывы к детям и подросткам выйти на запрещённые акции.
Детский омбудсмен Бурятии: «Страшно за детей»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии прокомментировала ситуацию с субботней несогласованной акцией протеста
Инфекцию обнаружили у пяти детсадовцев
Артист опубликовал пока две из десяти причин для посещения республики
В республике ожидаются снегопады
К отделу полиции пришли участники несанкционированной протестной акции
Здесь водители чаще всего проезжают на «красный»
Участники несанкционированной акции спустились с центра на площадь Революции
Молодые люди посетили Центр кинологической службы
Александр Агафонов полтора километра нёс на себе замерзающего мужчину
Участники несанкционированной акции встали на защиту водителя
Родители обеспокоены, что дети занимаются физкультурой на льду реки
На дорогах из-за непогоды ухудшится видимость
На плитах нанесены имена 30-ти жителей Верхней Иволги
В стационарах проходят лечение более тысячи человек
Призывы к детям участвовать в протестах нашли в популярных соцсетях