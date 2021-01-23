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В Бурятии дорожники усиливают патрулирование федеральных трасс

В Бурятии дорожники усиливают патрулирование федеральных трасс
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике ожидаются снегопады

23-24 января на территории Бурятии, Слюдянского района Иркутской области ожидается смещение циклона, местами небольшой снег, во второй половине дня на участке Култук-Бабушкин – снегопад, ухудшение видимости при выпадении снега.

- Подрядные организации, задействованные в работах по содержанию федерльных автодорог Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией переведены в режим повышенной готовности. В период непогоды к очистке и обработке дорожного покрытия противогололедными материалами будет привлечено 106 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, тракторы, малая механизация для локальной очистки и патрульные машины, - сообщили в пресс-службе Упрдор Южный Байкал.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следит диспетчерская служба Управления федеральных автодорог «Южный Байкал». Дежурные управления координируют работу подрядных организаций с помощью системы ГЛОНАСС, 41 видеокамеры и 40 метеопостов.

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» настоятельно рекомендует соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим с учётом погодных условий и безопасную дистанцию.

В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения: 112, а также дежурному диспетчеру управления: +7 (3012) 22-07-24.
прогноз погоды дороги
 
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