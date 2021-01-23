В Улан-Удэ назвали перекрёсток с наибольшим количеством ДТП





Проезд на запрещающий сигнал светофора является одним из грубейших нарушений ПДД, которое зачастую приводит к аварийным ситуациям.В прошлом году на перекрёстке на Элеваторе в Улан-Удэ зарегистрировано 24 ДТП, в том числе 4 аварии с пострадавшими. Одной из самых распространённых причин стало пренебрежение сигналами светофора.- Госавтоинспекция напоминает, что проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ч.1 ст. 12.12 КРФ об АП) влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. В случае повторного нарушения (ч.3 ст. 12.12 КРФ об АП) - штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.