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В Улан-Удэ назвали перекрёсток с наибольшим количеством ДТП

В Улан-Удэ назвали перекрёсток с наибольшим количеством ДТП
Общество,  Фото:screenshot
Здесь водители чаще всего проезжают на «красный»

Проезд на запрещающий сигнал светофора является одним из грубейших нарушений ПДД, которое зачастую приводит к аварийным ситуациям.

В прошлом году на перекрёстке на Элеваторе в Улан-Удэ зарегистрировано 24 ДТП, в том числе 4 аварии с пострадавшими. Одной из самых распространённых причин стало пренебрежение сигналами светофора.

- Госавтоинспекция напоминает, что проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ч.1 ст. 12.12 КРФ об АП) влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. В случае повторного нарушения (ч.3 ст. 12.12 КРФ об АП) - штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



«Уважаемые водители, будьте внимательны за рулём транспортных средств, соблюдайте ПДД!», - призывают дорожные полицейские.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на этом перекрёстке чудом не произошло ДТП. 
ГИБДД ПДД
 
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