Молодые люди посетили Центр кинологической службы
В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся Бурятской государственной сельскохозяйственной академии по профилю «кинология» посетили Центр кинологической службы (ЦКС) МВД Бурятии. Ребята узнали о жизни и службе четвероногих помощников полиции.
Сотрудники ЦКС рассказали, как строится день служебных собак, как часто инспекторы-кинологи выезжают со своими подопечными на сообщения о совершении преступлений и проводят с ними тренировки.
- Тренируемся мы в свободное время, но не менее двух раз в неделю. Важно поддерживать собаку в рабочем, готовом к любому повороту событий состоянии, - отметил заместитель начальника Центра Александр Ринчинов.
Учащиеся вуза увидели, в каких условиях содержатся питомцы, с каким вниманием и заботой полицейские ухаживают за ними.
Специально для ребят сотрудники ЦКС подготовили познавательно-развлекательную программу: продемонстрировали, как бельгийская овчарка Рэкет под руководством старшего лейтенанта полиции Ивана Бухольцева преодолевает полосу препятствий, немецкая овчарка Абен – подопечный старшины полиции Зоригто Бадмаева – ищет взрывчатые вещества и устройства, служебный пёс Кай задерживает подозреваемого в совершении преступления.
- Для нас питомцы центра – не просто помощники. Это напарники, друзья. Мы растим их с детства, дрессируем, вместе работаем и часто, когда срок службы собаки подходит к концу, забираем домой уже в качестве члена семьи, - отметил майор полиции Александр Ринчинов.
Студенты поблагодарили стражей правопорядка, они остались довольны экскурсией и общением с четвероногими, ещё раз убедившись в правильности выбора своей профессии, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Студенты познакомились с работой кинологов Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Александр Агафонов полтора километра нёс на себе замерзающего мужчину
Участники несанкционированной акции встали на защиту водителя
Родители обеспокоены, что дети занимаются физкультурой на льду реки
На дорогах из-за непогоды ухудшится видимость
На плитах нанесены имена 30-ти жителей Верхней Иволги
В стационарах проходят лечение более тысячи человек
Призывы к детям участвовать в протестах нашли в популярных соцсетях
В республику поступило 18 492 дозы вакцины
Профилактическая акция прошла в центре города
«Это ли не чудо», - говорят в театре
Работы принимаются до 15 апреля
В храмах республики пройдут поминальные литургии
В Улан-Удэ днём до -17
Общество, 22.01.2021
Кубок республики по спортивному ориентированию пройдёт в 11 этапов
Общество, 22.01.2021
У животного были раздроблены верхняя челюсть и зубы