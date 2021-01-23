Студенты познакомились с работой кинологов Бурятии

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Молодые люди посетили Центр кинологической службы



В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся Бурятской государственной сельскохозяйственной академии по профилю «кинология» посетили Центр кинологической службы (ЦКС) МВД Бурятии. Ребята узнали о жизни и службе четвероногих помощников полиции.



Сотрудники ЦКС рассказали, как строится день служебных собак, как часто инспекторы-кинологи выезжают со своими подопечными на сообщения о совершении преступлений и проводят с ними тренировки.



- Тренируемся мы в свободное время, но не менее двух раз в неделю. Важно поддерживать собаку в рабочем, готовом к любому повороту событий состоянии, - отметил заместитель начальника Центра Александр Ринчинов.



Учащиеся вуза увидели, в каких условиях содержатся питомцы, с каким вниманием и заботой полицейские ухаживают за ними.



Специально для ребят сотрудники ЦКС подготовили познавательно-развлекательную программу: продемонстрировали, как бельгийская овчарка Рэкет под руководством старшего лейтенанта полиции Ивана Бухольцева преодолевает полосу препятствий, немецкая овчарка Абен – подопечный старшины полиции Зоригто Бадмаева – ищет взрывчатые вещества и устройства, служебный пёс Кай задерживает подозреваемого в совершении преступления.



- Для нас питомцы центра – не просто помощники. Это напарники, друзья. Мы растим их с детства, дрессируем, вместе работаем и часто, когда срок службы собаки подходит к концу, забираем домой уже в качестве члена семьи, - отметил майор полиции Александр Ринчинов.



Студенты поблагодарили стражей правопорядка, они остались довольны экскурсией и общением с четвероногими, ещё раз убедившись в правильности выбора своей профессии, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

