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Студенты познакомились с работой кинологов Бурятии

Студенты познакомились с работой кинологов Бурятии
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Молодые люди посетили Центр кинологической службы

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся Бурятской государственной сельскохозяйственной академии по профилю «кинология» посетили Центр кинологической службы (ЦКС) МВД Бурятии. Ребята узнали о жизни и службе четвероногих помощников полиции.

Сотрудники ЦКС рассказали, как строится день служебных собак, как часто инспекторы-кинологи выезжают со своими подопечными на сообщения о совершении преступлений и проводят с ними тренировки.

- Тренируемся мы в свободное время, но не менее двух раз в неделю. Важно поддерживать собаку в рабочем, готовом к любому повороту событий состоянии, - отметил заместитель начальника Центра Александр Ринчинов.

Учащиеся вуза увидели, в каких условиях содержатся питомцы, с каким вниманием и заботой полицейские ухаживают за ними.

Специально для ребят сотрудники ЦКС подготовили познавательно-развлекательную программу: продемонстрировали, как бельгийская овчарка Рэкет под руководством старшего лейтенанта полиции Ивана Бухольцева преодолевает полосу препятствий, немецкая овчарка Абен – подопечный старшины полиции Зоригто Бадмаева – ищет взрывчатые вещества и устройства, служебный пёс Кай задерживает подозреваемого в совершении преступления.

- Для нас питомцы центра – не просто помощники. Это напарники, друзья. Мы растим их с детства, дрессируем, вместе работаем и часто, когда срок службы собаки подходит к концу, забираем домой уже в качестве члена семьи, - отметил майор полиции Александр Ринчинов.

Студенты поблагодарили стражей правопорядка, они остались довольны экскурсией и общением с четвероногими, ещё раз убедившись в правильности выбора своей профессии, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 
МВД Бурятии кинологи
 
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