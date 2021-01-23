Александр Агафонов полтора километра нёс на себе замерзающего мужчину
В МВД по Бурятии состоялось награждение отличившихся сотрудников. В числе награждённых оказался капитан полиции Александр Агафонов - участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Баргузинскому району.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 января 2021 года капитан Агафонов спас замерзавшую в поле семейную пару, неся на себе около полутора километров мужчину.
По инициативе главы республики Алексея Цыденова за профессионализм и решительность в экстренной ситуации, проявленные при спасении жизни людей, Александр Агафонов награждён медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».
В Бурятии наградили полицейского, спасшего замерзающую пару
Общество, Фото:
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