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В Бурятии наградили полицейского, спасшего замерзающую пару

В Бурятии наградили полицейского, спасшего замерзающую пару
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Александр Агафонов полтора километра нёс на себе замерзающего мужчину

В МВД по Бурятии состоялось награждение отличившихся сотрудников. В числе награждённых оказался капитан полиции Александр Агафонов - участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Баргузинскому району.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 января 2021 года капитан Агафонов спас замерзавшую в поле семейную пару, неся на себе около полутора километров мужчину.

По инициативе главы республики Алексея Цыденова за профессионализм и решительность в экстренной ситуации, проявленные при спасении жизни людей, Александр Агафонов награждён медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».


спасение
 
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