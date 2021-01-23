Родители обеспокоены, что дети занимаются физкультурой на льду реки
В селе Малая Кудара Кяхтинского района Бурятии уроки физкультуры проводят на льду замёрзшей реки, а родителей обязали приобрести коньки для занятий. Сельчане остались недовольны таким решением и обратились в группу «Кяхта-инфо 24/7».
- У меня три ученика и нет возможности приобрести коньки, так как их просто нет в деревне в магазинах, и нет таких средств, - рассказала местная жительница.
Она поинтересовалась, могут ли детей водить на занятия на каток, а не лёд реки, и могут ли в школе ввести в программу катания на коньках, если их нет в школе.
Администраторы группы адресовали вопрос заведующей районным методическим кабинетом Евгении Бурантаровой. Как оказалось, замёрзшая речка подходит для занятий.
- При планировании учебного материала по физической культуре допускается включать в зимний период такие разделы как «Катание на коньках», «Лыжные гонки». В то же время, в отсутствие реальных возможностей для освоения школьниками содержания разделов «Катание на коньках», «Лыжные гонки» разрешается заменять разделами «Лёгкая атлетика», «Гимнастика», т.е. легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. Организация занятий по разделу «Катание на коньках» возможно при соответствии катков с искусственным ледяным покрытием и на естественных водоёмах определённым требованиям в части толщины льда, поверхности, площади катка и др. Создание условий для реализации образовательной программы, в том числе оснащение спортивным инвентарём согласно учебной программе, входит в компетенцию образовательной организации, - сказала Евгения Бурантарова.
Жители села в Бурятии жалуются на отсутствие коньков в магазинах
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