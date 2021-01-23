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В Бурятии ожидаются метели и снегопады

В Бурятии ожидаются метели и снегопады
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На дорогах из-за непогоды ухудшится видимость

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 января по южной половине Бурятии, 25 января местами сильные снегопады. Позёмка, метели, ухудшение видимости. На дорогах местами снежные накаты, заносы.

Сотрудники МЧС России рекомендуют жителям и гостям республики быть предельно осторожными и внимательными.

- В такую погоду, при ухудшении видимости, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам следует переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах. При накатах передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, стараться обходить места с наклонной поверхностью, - сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Жителям необходимо тщательно следить за исправностью печного, газового и электрооборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы. Не следует перегружать бытовые электросети, подключать несколько приборов в одну розетку опасно.

Дети должны находиться под присмотром.


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