На дорогах из-за непогоды ухудшится видимость
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По данным Бурятского гидрометцентра, 24 января по южной половине Бурятии, 25 января местами сильные снегопады. Позёмка, метели, ухудшение видимости. На дорогах местами снежные накаты, заносы.
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Сотрудники МЧС России рекомендуют жителям и гостям республики быть предельно осторожными и внимательными.
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- В такую погоду, при ухудшении видимости, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам следует переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах. При накатах передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, стараться обходить места с наклонной поверхностью, - сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
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Жителям необходимо тщательно следить за исправностью печного, газового и электрооборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы. Не следует перегружать бытовые электросети, подключать несколько приборов в одну розетку опасно.
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Дети должны находиться под присмотром.
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В Бурятии ожидаются метели и снегопады
Общество, Фото:
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