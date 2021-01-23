Профилактическая акция прошла в центре города
Сотрудники ОГИБДД по Улан-Удэ провели акцию «Безопасность пешеходов!». На одной из оживлённых улиц автоинспекторы напомнили пешеходам о правилах дорожной безопасности.
Взрослым и детям разъяснили, что переход проезжей части должен осуществляться только в установленных местах и после остановки всех транспортных средств.
- Не выбегайте на пешеходный переход, убедитесь, что автомобили пропускают вас, и только потом продолжайте движение, - подчеркнули полицейские.
Во время мероприятия сотрудники ГИБДД также рассказали о важности ношения светоотражателей. Пешеходам они объяснили, что в условиях ограниченной видимости человек в темной одежде практически не виден на дороге, поэтому следует сделать себя заметным для водителя с помощью яркого аксессуара.
Всем участникам дорожного движения вручали тематические памятки по безопасному поведению и призывали быть внимательными на дорогах, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ пешеходам напомнили о дорожной безопасности
Общество, Фото:
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