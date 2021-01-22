Прокуратура Бурятии разъяснила ответственность за нарушение законодательства о публичных мероприятиях
23 января по всей стране планируются акции протесты. Сегодня прокуратура Бурятии напомнила о последствиях проведения и участия в несанкционированных массовых мероприятиях.
За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования установлена административная и уголовная ответственность, предусмотренная статьями 20.2 Кодекса об административных правонарушениях и 212.1 Уголовного кодекса. Размер штрафа на граждан за совершение административных правонарушений составляет от 10 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено наказание в виде обязательных работ и административного ареста.
Уголовный закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 600 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, а также в виде обязательных, исправительных, принудительных работ либо лишения свободы.
За вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере до 50 тысяч рублей, или обязательных работ на срок до ста часов, или административного ареста на срок до 15 суток; на должностных лиц – штрафа в размере до ста тысяч рублей; на юридических лиц – штрафа в размере до 500 тысяч рублей.
Прокуратура Бурятии напомнила об ответственности за незаконные митинги
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