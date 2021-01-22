В Северо-Байкальском районе Бурятии лавиноопасно

Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по Северо-Байкальскому району возможен сход снежных лавин. Спасатели напоминают любителям туризма не пренебрегать предупреждениями специалистов, соблюдать меры безопасности, воздержаться от выходов на горные маршруты.



- Рельеф Бурятии способствует образованию и сходу снежных лавин. Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год. Как говорят специалисты по метеорологии, угроза существует «в течение всего периода залегания снежного покрова», а это с октября по май, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Снежная лавина - это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.



Следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.



Согласно действующему законодательству, туристские группы перед выходом на маршрут должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. «Для удобства можно заполнить форму для регистрации туристской группы онлайн. Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду», - объяснили в ведомстве.

