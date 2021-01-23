В Забайкалье стартовал видеоконкурс об известном писателе края

Работы принимаются до 15 апреля
В Чите объявлен конкурс, посвящённый 100-летию со дня рождения забайкальского писателя Василия Никонова. Мероприятие проводится среди читателей и специалистов муниципальных библиотек Забайкальского края, работающих с детьми и молодёжью.
Участникам предлагается создать видеоролики по произведениям известного писателя в различных жанрах: интервью, обзор, репортаж, отзыв, инсценировка и другое. По словам специалистов краевой детско-юношеской библиотеки имени Г.Р. Граубина, это поможет формированию и поддержанию интереса к региональной литературе с помощью использования современных мультимедийных технологий.
- Проект нацелен на популяризацию творчества Василия Никонова среди подрастающего поколения. Кроме того, участникам предоставляется возможность продемонстрировать свои знания, профессиональные навыки и творческие способности, - рассказали организаторы.
Работы принимаются до 15 апреля на электронный адрес: graubinka@mail.ru. Итоги конкурса и имена победителей будут размещены 12 мая на официальном сайте детско-юношеской библиотеки имени Г.Р. Граубина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Справка
Василий Никонов – заслуженный работник культуры РСФСР, почётный гражданин Читинской области, член Союза писателей СССР. Известен читателям по романам «Любовь остаётся с нами», «Шилка», «Дорога», «Листопад», повестям «Мост через Олёкму», «Шалый плёс», детским произведениям «Сохатёнок», «Вадимка»,«Приключения сохатёнка», «Сын каюра».
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