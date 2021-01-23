В Улан-Удэ днём до -17
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике местами небольшой снег, ночью по северному, днём по южному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура ночью -25, -30, местами -17, -22, по северу до -35, -40, днём -15, -20, местами до -10, по северной половине при облачности -22, -27.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -25, -27, днём -15, -17 градусов.
В Бурятии ожидается снежная погода
Общество, Фото:
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