В Бурятии ожидается снежная погода

В Улан-Удэ днём до -17



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике местами небольшой снег, ночью по северному, днём по южному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура ночью -25, -30, местами -17, -22, по северу до -35, -40, днём -15, -20, местами до -10, по северной половине при облачности -22, -27.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -25, -27, днём -15, -17 градусов.

