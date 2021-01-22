В мероприятии участвуют 18 учеников из разных школ
Сегодня, 22 января, в улан-удэнской гимназии № 14 проходит второй тур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.
Во втором туре проверяются практические навыки учащихся. С его помощью хотят выявить у участников олимпиады умения и навыки эффективных действий и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Теоретический тур состоялся накануне, 21 января. Оба тура олимпиады включают задания по здоровому образу жизни и основам медицинских знаний, безопасности в быту и на транспорте. Особое внимание уделяется вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, автономного пребывания в природной среде, оказанию первой помощи пострадавшим. Старшеклассников ожидают задания на усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.
В олимпиаде по этому предмету принимают участие 18 школьников из разных школ города Улан-Удэ, сообщили в комитете по образованию.
Олимпиада по ОБЖ проходит в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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