В ЗАГСе этот день назвали удивительным
По данным статистики единого госреестра, 21 января 2021 года по всем районам Забайкальского края состоялось 40 регистраций браков. Из них 16 – в городе Чите.
- Это удивительный день – двадцать первый день двадцать первого года двадцать первого века. И во всех регионах России оказался очень популярным на браки, - прокомментировала руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.
Для сравнения, 20 января по районам Забайкалья было зарегистрировано 20 браков, по городу - шесть. В день 19 января 2019 года в регионе создали семьи семь пар. В «обычный» день января, например, 14 января 2020 года по краю состоялся 21 брак, из них по городу – 10, сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкальского края.
В красивую дату в Забайкалье зарегистрировали 40 браков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В мероприятии участвуют 18 учеников из разных школ
В ЗАГСе этот день назвали удивительным
Организации и школы возвращаются к нормальной жизни
Казаки сопровождают школьников на учёбу и обратно
Это будет пластический спектакль
В зону профилактики вошли ещё три района
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Республиканский показатель общей смертности ниже среднероссийского показателя
Минздрав отреагировал на жалобу медиков, оставленную в соцсетях
В районе обитает около двухсот волков
Спектакль «Микрохи» примет участие в первом творческом образовательном форуме «Ләкләк»
Собак не прививали от бешенства
Новые приюты построят подальше от жилых домов
Сказочные персонажи будут ждать гостей в Этнографическом музее
Джонки в начале прошлого века подарил член отдела Императорского Русского географического общества