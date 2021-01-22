В красивую дату в Забайкалье зарегистрировали 40 браков

В ЗАГСе этот день назвали удивительным



По данным статистики единого госреестра, 21 января 2021 года по всем районам Забайкальского края состоялось 40 регистраций браков. Из них 16 – в городе Чите.



- Это удивительный день – двадцать первый день двадцать первого года двадцать первого века. И во всех регионах России оказался очень популярным на браки, - прокомментировала руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.



Для сравнения, 20 января по районам Забайкалья было зарегистрировано 20 браков, по городу - шесть. В день 19 января 2019 года в регионе создали семьи семь пар. В «обычный» день января, например, 14 января 2020 года по краю состоялся 21 брак, из них по городу – 10, сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкальского края.

