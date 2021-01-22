В Иркутской области состоятся соревнования Специальной олимпиады

Отборочный этап проведут по лыжным гонкам и бегу на снегоступах



В муниципальных образованиях Иркутской области с 25 по 31 января пройдёт региональный этап всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах. Своё участие уже подтвердили спортсмены Иркутска, Ангарска и Саянска.



Лыжные гонки проводятся в классическом и свободном стилях. Для разных категорий спортсменов предусмотрены различные дистанции. Лыжные гонки пройдут на дистанциях: 50, 100, 500, 1000, 2500, 5000 метров, а также эстафета 4х1000 метров. Бег на снегоступах состоится на дистанциях: 25, 50, 100, 200, 400 метров, а также предусмотрена эстафета 4х100 метров.



Региональный этап является отборочным. По итогам проведения соревнований будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия во всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.



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