В Иркутске создадут спектакль о тулунском наводнении

Это будет пластический спектакль



Иркутский «ГайдайЦентр» создаст в 2021 году пластический спектакль «Большая вода». В основу постановки лягут события, связанные с наводнением, которое произошло в Иркутской области летом 2019-го, сообщает издание «Верблюд».



- Нам важно рассказать историю наводнения в Иркутской области, чтобы запечатлеть ее в памяти и предложить психологическую реабилитацию посредством современного искусства пострадавшим от этой аномалии», — пишут авторы проекта на сайте фонда президентских грантов.



Спектакль поднимет вопросы страха за свою жизнь, потери дома и необратимых природных последствий, добавляют постановщики. В перформансе актеры будут выражать контекст не словесно, а с помощью танцев и образов, отмечает издание «Верблюд».



Постановку покажут в Тулуне, Иркутске и ещё двух городах Иркутской области. Премьера состоится весной.



Как сообщал «Байкал-Daily», наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. В Тулуне уровень воды был такой, что затоплены были первые-вторые этажи пятиэтажных домов.



Погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживали свыше 34 тысяч человек.





