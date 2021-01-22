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В Иркутске создадут спектакль о тулунском наводнении

В Иркутске создадут спектакль о тулунском наводнении
Общество, 
Это будет пластический спектакль

Иркутский «ГайдайЦентр» создаст в 2021 году пластический спектакль «Большая вода». В основу постановки лягут события, связанные с наводнением, которое произошло в Иркутской области летом 2019-го, сообщает издание «Верблюд».

- Нам важно рассказать историю наводнения в Иркутской области, чтобы запечатлеть ее в памяти и предложить психологическую реабилитацию посредством современного искусства пострадавшим от этой аномалии», — пишут авторы проекта на сайте фонда президентских грантов.

Спектакль поднимет вопросы страха за свою жизнь, потери дома и необратимых природных последствий, добавляют постановщики. В перформансе актеры будут выражать контекст не словесно, а с помощью танцев и образов, отмечает издание «Верблюд».

Постановку покажут в Тулуне, Иркутске и ещё двух городах Иркутской области. Премьера состоится весной.

Как сообщал «Байкал-Daily», наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. В Тулуне уровень воды был такой, что затоплены были первые-вторые этажи пятиэтажных домов.

Погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживали свыше 34 тысяч человек.


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