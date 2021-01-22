В Иркутской области наградили мать защитника Отечества

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Медаль «Матери Защитника Отечества» получила жительница посёлка Качуг



19 января в Иркутской области состоялось торжественное мероприятие по награждению медалью «Матери Защитника Отечества» жительницы посёлка Качуг Любови Георгиевны Черных – матери погибшего военнослужащего Андрея Ющенко.



26 лет назад, в 1995 году, прослужив всего несколько месяцев, 19-летний парень Андрей Ющенко погиб в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике. Посмертно Андрей был награжден «Орденом Мужества».



- В 2021 году Любовь Георгиевна удостоена медали «Матери Защитника Отечества». Эта медаль – символ бесконечного уважения и общественного признания материнского труда. Иркутский областной совет женщин учредил данную медаль в октябре 2019 года. Она вручается женщинам, чьи сыновья отмечены воинскими наградами, достойно несут службу в рядах армии, и матерям, чьи дети погибли или пропали без вести при выполнении воинского долга, - сообщает пресс-служба минсоцразвития Иркутской области.



Любовь Георгиевну приветствовали мэр муниципального района «Качугский район» Е.В. Липатов, директор управления социальной защиты населения по Качугскому району А.Г. Калашников, представитель комитета солдатских матерей Качугского района Л.А. Торохова и председатель Качугского отделения Иркутского областного совета женщин Т.В. Черкашина.



Как рассказали в областном минсоцразвитии, встреча получилась одновременно трогательной и очень тёплой: Любовь Георгиевна с удовольствием рассказывала о своем сыне-герое и делилась воспоминаниями.

